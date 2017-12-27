Карта месторождений золота. Где искать золотые самородки, массой более 500 гр.

На карте приведёны месторождения золота, где было найдено 212 крупных золотых самородков, массой более 500 грамм, золотоносные россыпи Магаданского края, Яно-Колымской складчатой области.

Перспективный район поиска с весьма крупными золотыми самородками протянулся на 1000 километров. Здесь золота хватит на всех желающих. Жизни не хватит, чтобы обследовать всю эту территорию, хватит и нашим внукам.

Весьма крупные золотые самородки массой более 100-500 грамм, обычно располагаются вместе со средними и мелкими самородками, образуя по площади серию линз, самородковых гнёзд, площадь которых может достигать десятков метров. В самородковых гнездах содержания золота увеличивается в 10-100 раз, по сравнению со средним содержанием россыпи.

Читать далее