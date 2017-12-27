Всё о золотодобычи. Видео уроки, как добывать золото, где искать золотые самородки,
как выбрать оборудование для добычи.
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Иркутяне могут купить книгу в детском кафе "Блин-Компот" у ледокола Ангара,
г.Иркутск, проспект Маршала Жукова, 34/6. Инстаграм #kafe_blin_kompot
Практический и теоритический курс старательского ремесла в одной экспедиции. Вы научитесь искать и добывать золото. Посмотрите, как это делают проффесиональные старатели.
Учимся искать и добывать золото. Часовая лекция, как и где искать золото. Ведущий Рудольф Кавчик
Спасибо всем, кто поддержал этот проект, за помощь в издании книги. Рассылка книги началась 17 августа 2020 г. Иркутяне могут забрать книгу в детском кафе "Блин-Компот" у ледокола Ангара, г.Иркутск, проспект Маршала Жукова, 34/6. Инстаграм #kafe_blin_kompot
Карта месторождений золота. Где искать золотые самородки, массой более 500 гр.
На карте приведёны месторождения золота, где было найдено 212 крупных золотых самородков, массой более 500 грамм, золотоносные россыпи Магаданского края, Яно-Колымской складчатой области.
Перспективный район поиска с весьма крупными золотыми самородками протянулся на 1000 километров. Здесь золота хватит на всех желающих. Жизни не хватит, чтобы обследовать всю эту территорию, хватит и нашим внукам.
Весьма крупные золотые самородки массой более 100-500 грамм, обычно располагаются вместе со средними и мелкими самородками, образуя по площади серию линз, самородковых гнёзд, площадь которых может достигать десятков метров. В самородковых гнездах содержания золота увеличивается в 10-100 раз, по сравнению со средним содержанием россыпи.
На приведенной обзорной карте областей с промышленной добычей золота указаны регионы, где драгоценный металл добывают крупные артели, а значит и вы сможете его найти. Это практически большая часть страны 6000 километров, где с помощью старательского лотка и проходнушки можно найти и добыть золотой песок и золотые самородки.
9 июля 2020 книга «Где искать золото. Практическое руководство по поиску и добыче золота» напечатана. Сейчас её сшивают и делают обложку. По плану, в начале августа книга выйдет из типографии. Начнём рассылку. Купить книгу можно на сайте школа-старателя.рф или заказать в соц сетях непосредственно у автора Рудольф Кавчик
Аффинаж золота в домашних условиях
Многие спрашивают - Как провести аффинаж золота и серебра в домашних условиях? Какими химическими кислотами это сделать? Можно ли это сделать царской водкой? Законно ли это, сплавить золото дома с серебром или медью? - постараюсь ответить на ваши вопросы.
Аффинаж плавкой - это очень простой метода, о котором я и расскажу. Такой аффинаж драгоценного металла можно производить в лесу или дома в обычном мангале на обычном древесном угле.
Фильм 19 Как мыть золото Сибирским старательским лотком. Почему новичку лучше использовать Сибирский лоток, а не круглый американский. Как самому сделать сибирский лоток читайте в книге "Где искать золото. Практическое руководство по поиску и добыче золота".
Как найти золотую жилу
Есть ли золото в кварце? Сколько золота в кварце? Как отличить кварц от известняка и прочих минералов? Глава из книги "Где искать золото. Практическое руководство".
Кварц, почти всегда спутник золота. Чаще всего золотоносную жилу находят по кускам кварца. Как ищут золото в горах, сколько золота может быть в жиле читайте по ссылке.
Какой металлоискатель лучше купить для поиска золота?
Моделей металлоискателей сотни, какой лучший металлоискатель для золота так сразу и не поймешь. А ведь хочется купить самый лучший металлоискатель для поиска самородков, чтобы не тратить зря деньги. Правда?
Смотрите фильм с комментариями. Проект закона о вольном приносе золота частными лицами. Текст закона от 03 апреля 2020 года.
Что нового в законе:
+ Получить лицензию может любой желающий.
- Добывать легально только на отведённом участке.
+ Хранить дома золото легально.
+ Заключать договора на добычу золота с предприятиями.
В начале апреля, Госдумой был рассмотрен проект поправок в закон о недрах, разрешающий гражданам России добывать золото собственным трудом. Теперь, граждане нашей страны смогут получить лицензию на добычу россыпного золота.
- Лицензия выдается на 3 года, продление срока не допускается.
- Площадь каждого участка не более 0,2 квадратных километров. Примерно 400 на 500 метров в одни руки.
- Глубже 5 метров копать запрещено.
- Срок рассмотрения заявки 30 дней.
- Нельзя использовать ...
О ЧЁМ ВЫ УЗНАЕТЕ ИЗ КНИГИ "ГДЕ ИСКАТЬ ЗОЛОТО. ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО"?
- Принципы поиска золотых россыпей, золотоносных жил и золотых самородков.
- Подробная информация об оборудовании для золотодобычи.
- Как выбрать металлоискатель, как работать с лотком, как правильно сделать шлюз, бутару и многое другое оборудование.
- Как самому правильно сделать эффективное оборудование для добычи золотого песка.
- Схемы и чертежи золотодобывающего оборудования.
- Фотографии найденных золотых самородков с указанием GPS координат.
- Карты России и Казахстана с пометками где искать золото и где были найдены самые крупные самородки.
КОМУ ПОЛЕЗНА ЭТА КНИГА?
- Всем начинающим старателям-золотодобытчикам.
- Старателям, для обмена опытом.
КТО ВЛАДЕЕТ ЗНАНИЯМИ, ТОТ ВЛАДЕЕТ ЗОЛОТОМ!
Автор Рудольф Кавчик
Иркутск, 2020, тираж 1000, 340 стр., формат 155х235, цветная печать.
Пройдите индивидуальный мастер-класс старателя
Из урока Вы узнаете:
- Как выбрать металлоискатель и катушки и сэкономить деньги на приобретении оборудования.
- Перспективно ли искать золото в вашем регионе и куда поехать.
- Сколько можно заработать и какое оборудование приобрести, чтобы добыть золото.
Стоимость мастер-класса 7 000 руб + в подарок книга "Где искать золото . Практическое руководство".
Ведущий Рудольф Кавчик
Фильм-Экспедиция по поиску золотоносной жилы
Возможно, и вы попытаетесь найти золотую жилу Дмитрия Дёмина и разгадаете эту легенду . А возможно, найдете свою золотоносную жилу в верховьях Китоя, Оки или в верховьях другом горных рек. "Золото ищут в горах" - так гласит народная мудрость.
Из фильма вы узнаете:
- Как выбрать металлоискатель для поиска золота в горах.
- Почему со старательским лотков, проводя шлиховое опробование в горах, нельзя найти жилу.
- Что такое золотоносная жила и как она выглядит.
Почему перспективно искать золото в России и Казахстане
«Старательство – единственное хобби, которое приносит настоящее золото». Рудольф Кавчик
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», - гласит народная мудрость. Поэтому смотрите этот фильм - неоспоримое доказательство успеха. В нем золото, найденное металлодетекторами в России и Казахстане, в том числе, и автором этого фильма.
Фильм "Как переплавить золото в лесу или дома"
Законно ли это, плавить золото? Никто вам не запрещает плавить золото. В предмет преступления не входит: лом ювелирных и бытовых изделий, переплавили вы его сами или нет. Отсутствие пробирного клейма на изделии из драгоценных металлов не превращает их в предмет преступления. И это ключевая фраза в законе. То есть, если вы переплавили свое золото в слиток или подвеску, закон не запрещает им обладать, а подвеску носить.
Для кого написана книга "Где искать золото"? Эта книга написана для тех, кто хочет освоить старательское дело, научиться искать и находить золото, самостоятельно изготавливать оборудование для добычи и применять его в тех или иных условиях с наибольшей эффективностью. Правильно выбрать металлоискатель для поиска золота и кладов.
Фильм. Где искать золото с металлоискателем.
Практическое руководство по поиску золота и золотых самородков. В фильме рассказываться о технологии добычи золота и где
его искать. Как искать и найти золото на отработанных полигонах с помощью металлоискателя. Где искать золото в России. Как найти самородки золота. Металлоискатель Minelab GPX и X-Terra705 для поиска золотых самородков.
Фильм. Как сделать шлюз для добычи золота. В этом видео рассказывается, как правильно сделать шлюз для добычи золота своими руками. Посмотрите, это совсем не сложно.
В очередном видео вы узнаете, как правильно настроить шлюз, чтобы уловить всё золото, каждую золотую крупинку. Чтобы вам не пришлось в пустую носить породу.
Ваш успех зависит от правильно подобранного золотоизвлекающего оборудования. Не ленитесь учиться!
Золотодобыча - это наука!
Видео. Кодекс «О недрах и недропользовании» от 27.12.2017 г. № 125-VI (далее - «Закон»), о добычи золота в Казахстане, который вводится в действие c 30.06.2018 г.
Каждый гражданин Казахстана может получить лицензию на старательскую добычу золото. К лету 2019 года готовится подобный закон и для граждан Узбекистана. Надеемся, что и в России скоро примут подобный закон, разрешающий добывать золото физическим лицам.
Видео. Простое оборудование для добычи.
Это оборудование для добычи золота можно сделать самому из пластиковой трубы. Такой золотой шприц может быть очень полезен при поиске золотых самородков с металлоискателем на обводненных щетках. Каждый желающий с таким оборудованием может добыть золото. По словам старателя, он добывает несколько грамм золотого песка в день. Сделай своими руками и добудь золото простым способом.
Фото золота из архива автора.
План курса школы старателя:
1. Законодательство в России. Как не попасть впросак.
2. Где искать золотые самородки и россыпное золото в России. Карта.
3. Законодательство в Казахстане. Как получить лицензию.
4. Где искать золотые самородки и россыпное золото в Казахстане. Карта.
5. Законодательство в Новой Зеландии, Австралии.
6. Куда лучше всего поехать добывать золото.
7. Сколько можно заработать на добычи золота.
8. Оборудование для добычи золота. Где купить или как сделать самому:
- Старательский лоток.
- Шлюз. А стоит ли покупать? Как сделать самому. Как правильно установить и настроить шлюз для максимальной
эффективности.
- Бутара для промывки золотоносной породы. Как
сделать самому.
- Минидрага для добычи золота. Где купить и как сделать самому.
- Тримаран для добычи золота и путешествий. Где и как купить.
9. Металлоискатели.
- Обзор металлоискателей для
поиска золотых самородков.
- Как правильно выбрать металлоискатель для золота.
- Катушки для металлоискателей.
- Металлоискатель для горных ручьев.
- Металлоискатель для поиска в степи.
- Металлоискатель для дражных отвалов и брошенных полигонов.
10. Радары, которые видят на 100 метров.
11. Как поехать добывать золото в Новую Зеландию. Маршрут. Затраты. Сколько можно добыть.
12. Как поехать добывать золото в Австралию. Маршрут. Затраты. Сколько можно добыть.
13. Как устроится на работу в старательскую артель.
14. Разведка на золото. Где искать золото?
- Как правильно искать золото в ручьях и реках.
- Золото в степи. Где, как и чем искать.
- Золотая жила, где и как её искать.
15. Как
определить золото это или нет.
16. Пирит, кварц и прочие спутники золота.
17. Термины и понятия, применяемые в геологии.
18. Сколько можно намыть золота с помощью шлюза или найти с помощью металлоискателя.
19. Что делать если нашел золотой самородок. Куда сдать золото.
20. Как и где купить месторождение. Это доступно каждому.
* Данный план может быть изменен и дополнен.
Видео. Как мы добывали золото. Секреты шлюза, как сделать правильно своими руками. Как добывают золото старатели с помощью старательского шлюза- старинное русское название проходнушка, старательского лотка и нехитрого инструмента золотодобытчика. Сколько можно добыть золота применяя это нехитрое старательское оборудование для добычи золотого песка в горах, на ручье или золотоносной реке. Фильм снят в Новой Зеландии.
Фильм как добывают золото вольные старатели Казахстана.
Этот фильм для всех, кто хочет начать добывать золото, стать старателем. Вы готовы взять в руку лопату, старательский лоток и попытать стартаельское счастье? Жду ваших комментариев.
Видео. Россия и Казахстан одни из самых богатых на самородное золото стран.
Как добывают драгоценный металл, почему и сколько остаётся золота в отвалах вы узнаете из этого фильма.
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Автор Школы старателя Рудольф Кавчик